ATEN recordará los 20 años del desalojo en la torre de YPF en Plaza Huincul

La convocatoria es para hoy a las 18, frente al a Ruta 22.

Hoy se cumplen 20 años del desalojo de docentes de ATEN, en el corte de la refinería de YPF en Plaza Huincul.

El sindicato recordará con un acto en el mismo lugar lo ocurrido el 30 de marzo de 2006 cuando un grupo de docentes que estaba desde hacía algunos días con el bloqueo del ingreso al complejo industrial de YPF, en Plaza Huincul fue desalojado por supuestos obreros de la construcción.

En ese momento, gobernaba Jorge Sobisch.

En realidad, era un grupo de militantes del partido provincial que se colocaron los cascos amarillos simulando ser representantes de Uocra y emprender contra el bloqueo. En el lugar, había un par de policías, porque la orden recibida era no intervenir.

Como consecuencia del desalojo hubo algunas personas lesionadas y daños en los bienes de los manifestantes.

La seccional local de Aten invitó a sus afiliadas y afiliados y a la población en general a acompañar esta tarde, a las 18. Para el cierre está prevista la participación de artistas locales.