Amplían cargos contra entrenador de Unión Vecinal por nuevos hechos con menores

La nueva imputación incluye hechos cometidos contra tres nuevas víctimas, también menores de edad.

La investigación judicial contra un entrenador del club Unión Vecinal sumó en las últimas horas nuevos y graves elementos. Este lunes, la Justicia resolvió ampliar la formulación de cargos tras la incorporación de testimonios y pruebas que involucran a más víctimas menores de edad.

El caso tuvo un primer avance el pasado 19 de marzo, cuando el juez Marco Lupica Cristo dio por formulados cargos por delitos de abuso sexual simple agravado por la guarda y por su rol como responsable de la educación, en carácter continuado. A estos se sumaban exhibiciones obscenas agravadas, grooming y promoción de la prostitución, todos los hechos presuntamente cometidos contra un menor.

Sin embargo, el avance de la investigación permitió incorporar nuevas declaraciones en Cámara Gesell, además de pruebas presentadas por la fiscalía y las querellas particulares. En ese marco, el juez de garantías Juan Guaita consideró que existe sustento probatorio suficiente para ampliar la acusación.

La nueva imputación incluye hechos cometidos contra tres nuevas víctimas, también menores de edad. A los delitos ya investigados se agregan dos hechos de exhibiciones obscenas agravadas por haber sido realizados frente a menores, un hecho de promoción y divulgación de pornografía y ocho hechos de grooming agravados.

Frente a este escenario, el magistrado resolvió además prorrogar la prisión preventiva del imputado hasta el 19 de julio. La medida se fundamenta en el riesgo de entorpecimiento de la investigación, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y la incorporación de nuevas víctimas al expediente.

La causa continúa en etapa de investigación, mientras se analizan las pruebas reunidas y se avanza en la recolección de nuevos elementos que permitan esclarecer en su totalidad los hechos denunciados.