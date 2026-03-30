Aluminé se prepara para la XVII Fiesta Nacional del Pehuén con música y tradición

Se desarrollará del 3 al 5 de abril con una amplia propuesta cultural

La localidad de Aluminé será escenario de una nueva edición de la Fiesta Nacional del Pehuén, que se desarrollará del 3 al 5 de abril con una amplia propuesta cultural, artística y tradicional que convoca a vecinos y visitantes de toda la región.

El evento, que rinde homenaje al pehuén —árbol emblemático de la cultura mapuche—, comenzará el viernes 3 a las 11:00 con la tradicional plantación en la Plazoleta Héroes de Malvinas. A partir de las 18:00, el Predio del Polideportivo Municipal dará inicio a la grilla de espectáculos musicales con la participación de artistas locales, regionales y nacionales como Aparceros, Astral, Paredes-Ceballos, La Flor del Notro, César Bongiovanni, Campedrinos y el reconocido cantante Rodrigo Tapari.

El sábado 4, las actividades comenzarán a las 11:00 con el Acto Central y el tradicional desfile de montados frente a la Municipalidad. Luego, las celebraciones continuarán en el Predio Municipal “Julián Parra”, donde se llevarán a cabo destrezas criollas y presentaciones artísticas, entre ellas las de Paquito Ocaño y El Dueño de la Bailanta.

Por la tarde, desde las 18:00, el Polideportivo Municipal volverá a ser el epicentro de la música con nuevas presentaciones que incluirán a La Flor del Notro, Aparceros, Guille Quiroz, Albricias, la destacada artista folclórica Maggie Cullen y Sharon y Los Camperos del Chamamé.

La Fiesta Nacional del Pehuén se consolida así como uno de los encuentros más representativos del calendario neuquino, integrando expresiones artísticas, tradiciones rurales y el reconocimiento a las raíces culturales de la región.