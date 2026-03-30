Agustín Canapino se impuso en la final del Turismo Carretera en Neuquén

En una carrera con muchos accidentes

El piloto Agustín Canapino obtuvo la victoria en la final del Turismo Carretera disputada el pasado domingo en el Autódromo Parque Provincia de Neuquén.

La competencia se caracterizó por una serie de choques múltiples que impidieron que varios corredores completaran la prueba.

Canapino accedió al primer puesto en la vuelta 17, luego de que Matías Rossi, quien lideraba la carrera, sufriera un problema en la dirección de su Toyota Camry y se despistara.

El podio fue completado por Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) en segundo lugar e Ignacio Faín (Torino) en la tercera posición.

Con este resultado, el piloto de Arrecifes alcanzó su triunfo número 22 en la categoría, igualando a Carlos Pairetti en el puesto 15 de los máximos ganadores históricos del TC.

Además, Canapino se convirtió en el primer corredor en ganar dos veces en este circuito neuquino.

Tras finalizar la carrera, el ganador declaró que no esperaba el triunfo y lamentó el inconveniente técnico de Rossi. Las primeras diez posiciones de la fecha quedaron conformadas de la siguiente manera:

Agustín Canapino Christian Ledesma Ignacio Faín Hernán Palazzo Juan Martín Trucco Jonatan Castellano Valentín Aguirre Facundo Chapur Germán Todino Diego Azar

La actividad del Turismo Carretera continuará los días 18 y 19 de abril en el Autódromo de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos.