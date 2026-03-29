Zapala: convocan a vecinos a una reunión clave por la falta de mensuras

Este domingo en la Casa del Búngalo

En Zapala, el conflicto por la regularización dominial sumó un nuevo capítulo: vecinos afectados por la falta de mensuras fueron convocados a una reunión abierta este domingo, en un intento por organizar el reclamo que ya alcanza a miles de familias.

La convocatoria surge en medio de crecientes advertencias técnicas. El agrimensor Rolando Montes puso cifras a una problemática que hasta ahora se percibía fragmentada: más de 4.000 vecinos no pueden acceder a la escritura de sus terrenos porque carecen de la mensura correspondiente, paso indispensable en el proceso legal.

Pero detrás de ese dato hay algo más que burocracia. Hay expedientes inconclusos, adjudicaciones que no terminaron de formalizarse y una cadena administrativa que, según denuncian los propios vecinos, se interrumpe siempre en el mismo punto: la medición oficial del lote.

La cita será a las 19 horas en la Casa del Búngalo, ubicada en Treppo 1187, entre calles Neuquén, según detalla la convocatoria que comenzó a circular en las últimas horas.

La reunión del domingo, apunta a reunir a los damnificados para dimensionar el alcance real del problema y definir posibles acciones colectivas. No se trata sólo de las más de 50 familias que ya visibilizaron su situación, sino de un universo mucho más amplio que permanece, en gran parte, en silencio.