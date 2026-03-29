Plaza Huincul se sumó a “La Hora del Planeta”

El evento cerró con un espectáculo de mapping.

La ciudad de Plaza Huincul participó de una nueva edición de La Hora del Planeta con una jornada de concientización ambiental que tuvo lugar en el Parque de la Convivencia. La actividad fue organizada por la Subsecretaría de Industria y Tecnología del municipio, en conjunto con distintas áreas comunales.

La iniciativa, considerada el mayor movimiento ambiental a nivel global, convoca a millones de personas, instituciones y gobiernos a apagar las luces y dispositivos no esenciales durante una hora, con el objetivo de visibilizar la problemática del cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

En este contexto, el apagón se realizó alrededor de las 20:30 horas y estuvo acompañado por un encendido simbólico de antorchas, que representó el compromiso de la comunidad con el cuidado del ambiente.

La jornada incluyó además una variada propuesta de actividades abiertas al público. Participaron artesanos y emprendedores locales que forman parte de la feria “Plaza Emprende”, y se desarrollaron iniciativas recreativas y culturales como una clase de zumba, un taller de tejido reciclado y la presentación de la agrupación folclórica de adultos mayores “Atardecer Feliz”. El evento cerró con un espectáculo de mapping.