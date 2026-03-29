Humo proveniente de Chile afecta a gran parte de Neuquén

Afectando regiones del norte, centro y sur.

Una densa presencia de humo se registra este domingo en amplias zonas de la provincia de Neuquén, afectando regiones del norte, centro y sur, con mayor intensidad en sectores cercanos a la cordillera.

De acuerdo a información brindada por organismos oficiales, las áreas más comprometidas se ubican en la franja cordillerana del centro y sur provincial, donde en algunos puntos ya se reporta una notable reducción de la visibilidad.

El fenómeno tiene su origen en incendios forestales activos en Chile, cuyos efectos se extienden hacia territorio neuquino impulsados por las condiciones meteorológicas actuales. En particular, el viento del sector oeste favorece el ingreso de las partículas en suspensión y su permanencia en el aire.

Desde Protección Civil indicaron que el humo podría persistir durante las próximas horas, por lo que se mantiene un monitoreo constante de la situación para evaluar su evolución.