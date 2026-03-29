El bypass vial de Añelo supera el 88% de avance

La obra permitirá reducir la congestión que genera el ingreso constante de camiones a la localidad.

La obra del bypass vial en Añelo registra un avance superior al 88% y se encamina a convertirse en una pieza clave para optimizar la circulación en la zona núcleo del desarrollo hidrocarburífero de Vaca Muerta.

De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Infraestructura de la provincia, el proyecto contempla la pavimentación de las rutas provinciales 7 y 17, con el objetivo de desviar el tránsito pesado fuera del área urbana. Actualmente, las tareas se concentran en la construcción de una de las rotondas previstas dentro del esquema vial.

Una vez finalizada, la obra permitirá reducir la congestión que genera el ingreso constante de camiones a la localidad, mejorando la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos. Asimismo, contribuirá a agilizar la conectividad logística en un corredor estratégico para la producción energética del país.

El bypass estará vinculado con la circunvalación petrolera que se ejecuta sobre las rutas provinciales 8 y 17, en articulación con operadoras del sector, lo que permitirá una circulación más eficiente del transporte vinculado a la actividad hidrocarburífera.

Desde el gobierno provincial señalaron que los trabajos se desarrollan conforme a los plazos establecidos y forman parte de los compromisos asumidos en mesas de trabajo con el sector privado, con el objetivo de mejorar la infraestructura sin afectar significativamente la dinámica diaria de la localidad.

Plan de infraestructura vial

La obra se enmarca en un plan estratégico impulsado por la gestión del gobernador Rolando Figueroa, orientado a fortalecer la conectividad y acompañar el crecimiento productivo de la provincia.

En este contexto, se informó que ya se iniciaron trabajos de repavimentación en 374 kilómetros de rutas estratégicas, mientras que otros 787 kilómetros se encuentran en ejecución o próximos a iniciarse durante 2026. En total, se prevé intervenir 1.161 kilómetros, en una política sostenida de inversión para reducir el déficit de infraestructura estimado en 4.000 millones de dólares al inicio de la actual gestión.