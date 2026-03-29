Cutral Co es sede de la primera fecha del Torneo Provincial de Natación

La competencia reúne a cerca de 190 nadadores y nadadoras de categorías infanto juveniles provenientes de distintos puntos de la provincia.

Este fin de semana, el Natatorio Municipal de Cutral Co alberga la primera fecha del Torneo Provincial de Natación, un evento que marca el inicio del calendario competitivo organizado por la Federación Neuquina de Natación (FeNeNa).

La competencia reúne a cerca de 190 nadadores y nadadoras de categorías infanto juveniles provenientes de distintos puntos de la provincia, consolidando a la ciudad como un punto de referencia para el desarrollo deportivo regional.

Participan del certamen delegaciones del Club Alta Barda de Neuquén, Club PIAP de Plottier, Centro de Residentes Santafesinos, CEF N° 1 de Neuquén, la Escuela Municipal de Natación de Cutral Co, el Club Vykelas de San Martín de los Andes y el Club del Sindicato de Camioneros de Neuquén.

Además del carácter competitivo, el torneo tiene una relevancia adicional, ya que funciona como instancia clasificatoria para los Juegos EPADE, uno de los eventos deportivos más importantes de la Patagonia, donde jóvenes atletas representan a sus provincias.

A lo largo de la jornada, el natatorio se llena de actividad con distintas pruebas que ponen en valor el entrenamiento, la disciplina y el compromiso de los deportistas, en un marco de compañerismo y sana competencia. El evento también convoca a familias y entrenadores, generando un espacio de encuentro para la comunidad vinculada a la natación.