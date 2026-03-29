Cutral Co celebró la Vendimia 2026 y reafirmó su apuesta a la vitivinicultura

En la Bodega Cutral Co Agua de Fuego

La ciudad de Cutral Co fue escenario de una nueva edición de la Vendimia Neuquina 2026, que tuvo lugar este sábado en la Bodega Cutral Co Agua de Fuego, con una destacada convocatoria y una variada propuesta cultural y productiva.

Durante la jornada, vecinos y visitantes participaron de degustaciones, espectáculos musicales y actividades recreativas, en un entorno que combinó el paisaje del viñedo con el impulso creciente de la producción vitivinícola local.

Uno de los momentos centrales fue la presentación de una edición especial de la línea de vinos “La Pueblada”, inspirada en la historia de la ciudad. En esta oportunidad, se destacaron dos varietales: un Cabernet Franc Rosé y un Malbec Syrah, elaboraciones que reflejan el desarrollo y la identidad del proyecto productivo.

El evento contó además con la presentación musical de Claudio Basso, quien tuvo a su cargo el cierre artístico de la jornada.

En paralelo, la bodega anunció el lanzamiento de su página web oficial, una herramienta que permitirá ampliar la comercialización de sus productos y facilitar el acceso a su propuesta enoturística.

Durante su intervención, el intendente Rioseco destacó el crecimiento sostenido del emprendimiento y valoró el trabajo de los técnicos agropecuarios que iniciaron el proyecto hace más de 15 años. Asimismo, subrayó la importancia de la vitivinicultura como una alternativa de desarrollo económico para la ciudad.

En ese sentido, remarcó que la actividad representa una oportunidad de reconversión productiva en un contexto marcado históricamente por la industria hidrocarburífera, y aseguró que el municipio continuará acompañando iniciativas que fortalezcan el sector.