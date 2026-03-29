Cutral Co abre la convocatoria para participar en la Feria de Pascuas

Se desarrollará desde el 2 hasta el 5 de abril.

Cutral Co lanzó la convocatoria abierta para una nueva edición de la Feria de Pascuas 2026, un evento que busca promover el trabajo de emprendedores locales y ofrecer a la comunidad una propuesta comercial y recreativa en el marco de esta celebración.

La feria se desarrollará desde el 2 hasta el 5 de abril, en el horario de 9 a 19 horas, y tendrá lugar sobre la vera de la Ruta 22, junto al Monumento a La Última Cena, un punto habitual para este tipo de actividades.

Según se informó, la convocatoria está dirigida a distintos rubros, entre ellos revendedores, artesanos, emprendedores gastronómicos con productos habilitados y food trucks. Además, se invita especialmente a quienes elaboren propuestas gastronómicas alusivas a la Pascua, como productos tradicionales o temáticos, siempre que cumplan con las normativas vigentes de Bromatología.

Desde la organización indicaron que las personas interesadas deberán completar un formulario de inscripción online. No obstante, aclararon que la inscripción no garantiza un lugar en la feria, ya que la selección final de participantes estará a cargo de la subsecretaría de Comercio y Bromatología, que evaluará cada propuesta.