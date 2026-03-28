Qué dice el pronóstico para el último finde de marzo en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se indicó que para el último finde de marzo en Cutral Co y Plaza Huincul de tardes con calor.
La temperatura máxima será de 29° Centígrados y la mínima de 6°.
El viento se presentará del sector oeste durante la mañana a 29 kilómetros con ráfagas que llegará a 36 kilómetros en el día. Para la noche cambiará de cuadrante hacia el sudoeste a 29 kilómetros con ráfagas de 47.
El cielo estará despejado durante todo el día.
Para el domingo habrá leve descenso de la temperatura hasta los 27° Centígrados la máxima y la mínima de 12°.
Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó cuál será el pronóstico para este jueves en Cutral Co y Plaza Huincul.