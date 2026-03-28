Paula Pareto ya está en Cutral Co para brindar su charla

Hay una importante cantidad de público que concurrió.

La deportista Paula Pareto está en el anexo del gimnasio municipal Enrique Mosconi de Cutral Co y empezó la charla con una importante cantidad de público que la escucha atentamente.

La Peque Pareto aborda la temática “Disciplina, respeto y autocontrol” con la participación de entrenadores, deportistas, niñas, niños que practican las más variadas disciplinas, quienes escuchan de manera atenta los conceptos.

Es parte de la propuesta que se organiza el municipio de Cutral Co en el denominada Formar a los Formadores

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