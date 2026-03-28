Cutral Co: demoraron a un hombre y le secuestraron un arma de fuego

Era un revólver calibre 22 largo sin numeración visible, contenía en su tambor siete cartuchos completos.

Un hombre fue demorado cuando al ser individualizado, descartó un arma de fuego. El procedimiento fue concretado por el Comando Radioeléctrico.

Según se informó, el viernes por la tarde se concretó un procedimiento que culminó con la demora y el secuestro de un arma de fuego.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:18 horas, cuando efectivos que patrullaban la zona de calles 22 de Octubre y Calfucurá advirtieron la presencia de un hombre que, al notar el móvil policial, intentó retirarse rápidamente del lugar.

Ante esta actitud, se procedió a su seguimiento, logrando interceptarlo en inmediaciones de 22 de Octubre y San Martín, en barrio Aeroparque.

Al momento de ser alcanzado, el hombre descartó un arma de fuego tipo revólver, la cual fue inmediatamente secuestrada por el personal interviniente.

Posteriormente, se procedió a la demora del hombre, mayor de edad, quien fue trasladado a sede policial para las diligencias de rigor.

El arma, un revólver calibre 22 largo sin numeración visible, contenía en su tambor siete cartuchos completos, quedando todo bajo cadena de custodia.

Tras la intervención del personal de Comisaría 15°, se dio conocimiento a la fiscalía interviniente, que dispuso que el demorado quede supeditado a la causa, iniciándose las actuaciones correspondientes.