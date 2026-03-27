Llega el viernes y esto es el pronóstico en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó cuál será el pronóstico para este jueves en Cutral Co y Plaza Huincul.
La temperatura máxima será de 27° Centígrados y la mínima de 8°. El viento se presentará del sector oeste durante la mañana a 12 kilómetros con ráfagas que llegará a 26 kilómetros en el día. Para la noche cambiará de cuadrante hacia el sudoeste a 20 kilómetros con ráfagas de 20.
El cielo estará despejado durante todo el día.
Para el sábado se elevará a 29° Centígrados la máxima y la mínima de 7°.