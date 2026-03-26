Este es el pronóstico para este jueves en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó cuál será el pronóstico para este jueves en Cutral Co y Plaza Huincul.
La temperatura máxima será de 22° Centígrados y la mínima de 7°. El viento se presentará del sector este durante la mañana a 17 kilómetros con ráfagas de la misma velocidad en el día. Para la noche cambiará de cuadrante hacia el sudoeste y descenderá: a 11 kilómetros con ráfagas de 11.
El cielo estará despejado durante todo el día.
Para el viernes la máxima será de 27° y la mínima de 14° Centígrados.