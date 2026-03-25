Así será la atención de obstetricia en los centros de salud de la comarca

El Servicio de Obstetricia del hospital Cutral Co y Plaza Huincul informó el cronograma de atención en centros de salud correspondiente a los días 26 y 27 de marzo.
Según se detalló, el jueves 26 habrá actividad en dos puntos: el Nodo Otaño, con la licenciada Paneblanco, y el CAPS Peñi, donde atenderá la licenciada Di Tomaso.
Por su parte, el viernes 27 el servicio continuará en el Nodo Pampa, esta vez con la licenciada Di Tomaso, y en el CAPS Parque Oeste, donde estará a cargo la licenciada Paneblanco.