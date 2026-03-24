Este es el pronóstico para este martes 24 de marzo: día de la Memoria, Verdad y Justicia

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó que será una jornada mayormente despejada, en este martes 24 de marzo, feriado por el día de la Memoria, por la Verdad y Justicia.
La temperatura máxima será de 19° y la mínima de 0° Centígrados. El viento se presentará del sudoeste a 38 kilómetros con ráfagas de 60 en el día. Para la noche se incrementará: a 57 kilómetros de velocidad constante y las ráfagas de 57 kilómetros del sector sudoeste.
El cielo estará mayormente despejado durante el día y para la noche se despejará. El miércoles 25, feriado nacional por la Memoria, Verdad y Justicia, estará a 20° Centígrados y la mínima descenderá a 4°.