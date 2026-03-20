Qué dice el pronóstico para este viernes en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció el pronóstico para el último día del verano y el ingreso al otoño en la comarca petrolera.
La temperatura máxima será de 17° Centígrados y la mínima de 5°. El cielo estará cubierto en el día y hacia la noche se presentará parcialmente nublado.
El viento se presentará del sector sudoeste a 18 kilómetros con ráfagas de 20 en el día. Para la noche rotará al oeste a 21 kilómetros con ráfagas de 36.
Para el sábado la temperatura mínima esperada será de 12° y la máxima de 18° Centígrados.