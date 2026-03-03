Neuquén lanza créditos hipotecarios de hasta $150 millones para vivienda única

Las inscripciones y gestiones comenzarán en agosto de 2026.

El Gobierno de la Provincia del Neuquén anunció la puesta en marcha de un programa de créditos hipotecarios financiados íntegramente con recursos provinciales, destinados a facilitar el acceso a la vivienda única y permanente. Las inscripciones y gestiones comenzarán en agosto de 2026.

El anuncio fue realizado por el gobernador Rolando Figueroa durante el acto de apertura del nuevo período legislativo, donde precisó que se trata de créditos individuales para la construcción, ampliación o terminación de la primera vivienda.

Según se informó, el nuevo esquema contempla préstamos de hasta 150 millones de pesos, bajo un sistema no bancario, con un diseño de cuota que no podrá superar el 30 por ciento de los ingresos familiares, con el objetivo de garantizar condiciones de pago sostenibles y evitar el sobreendeudamiento.

El programa estará dirigido a personas y grupos familiares que no posean vivienda previa y que proyecten construir su hogar único y permanente. Entre los requisitos fundamentales se establece contar con un terreno escriturado y apto para constituir hipoteca, además de estar inscriptos en el Ru.Pro.Vi.

La iniciativa será implementada a través del Ministerio de Infraestructura y la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS), como parte de una política pública integral orientada a fortalecer el desarrollo urbano y garantizar el derecho a la vivienda.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que en julio se habilitará un formulario de inscripción para evaluar la prefactibilidad de acceso al crédito, y que el programa fue diseñado para brindar previsibilidad, condiciones claras y acompañamiento durante todo el proceso, desde la inscripción hasta la ejecución de la obra.

Política habitacional integral

La nueva línea de financiamiento se enmarca en la estrategia habitacional que lleva adelante la Provincia a través del programa Neuquén Habita, lanzado en diciembre de 2025.

Este plan proyecta alcanzar 20.000 soluciones habitacionales en dos años mediante distintas herramientas que incluyen generación de lotes con servicios, financiamiento y ejecución de viviendas, con una inversión estimada en 450 millones de dólares.

Con esta medida, el Estado provincial suma una herramienta concreta para acompañar a las familias que ya cuentan con terreno propio y necesitan financiamiento para construir, consolidando un esquema integral que articula acceso al suelo y acceso al crédito con recursos propios.