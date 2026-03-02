Una vivienda sufrió un incendio en el barrio Daniel Saez de Cutral Co

Se desplegó en el sector un amplio operativo policial

El cuartel de bomberos voluntarios de Cutral Co acudió a un pedido de ayuda en una vivienda de Catriel casi Ejército Argentino.

Al llegar, la dotación pudo actuar sobre la zona afectada, mientras se desplegaba en el sector un amplio operativo policial, ya que el lugar fue señalado por los vecinos como relacionado con el ambiente delictivo, pero esto último no fue confirmado.

Se cortó el tránsito por la calle Catriel y se actuó rápidamente. Los bomberos voluntarios realizaron su tarea y se pudo controlar el siniestro, que no se extendió por viviendas vecinas.