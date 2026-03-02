Ruta 234: automóvil chocó contra un ciervo

El hecho dejó únicamente daños materiales y no se reportaron personas lesionadas.

Un siniestro vial se registró este lunes 2 de marzo por la mañana en la Ruta Nacional 234, a la altura del kilómetro 36, donde un automóvil colisionó contra un ciervo. El hecho dejó únicamente daños materiales y no se reportaron personas lesionadas.

Según se informó, el aviso ingresó a las 7:44 horas, momento en que se activó el sistema de emergencias mediante VHF y sirena general. De inmediato partió hacia el lugar la Unidad de Rescate M16.

Al arribar, el personal constató que el vehículo involucrado, un Volkswagen Suran, había impactado contra el animal que se encontraba sobre la calzada. Afortunadamente, los ocupantes resultaron ilesos.

En el operativo trabajó también una dotación de los Bomberos Voluntarios de Junín de los Andes, junto a personal del Hospital local y efectivos de la División Tránsito, quienes realizaron tareas de prevención y control en la zona.

Las actuaciones finalizaron a las 9:42, cuando la unidad retornó a base.

Presencia frecuente de fauna en la ruta

Desde los equipos de emergencia recordaron que en la región es habitual la presencia de animales sueltos, especialmente en horarios nocturnos o con baja visibilidad, lo que incrementa el riesgo de siniestros viales.