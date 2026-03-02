Plaza Huincul lanza un taller gratuito de Derecho y Construcción Ciudadana

Busca brindar herramientas básicas para comprender el funcionamiento del sistema legal y promover una ciudadanía informada y participativa.

Municipalidad de Plaza Huincul, a través de la subsecretaría de Capacitación de Plaza Huincul, invita a la comunidad a participar del taller de Derecho y Construcción Ciudadana, un espacio de formación orientado a fortalecer el conocimiento sobre derechos, deberes y el rol activo en la vida democrática.

La propuesta, titulada “Introducción a las leyes y su ejercicio”, busca brindar herramientas básicas para comprender el funcionamiento del sistema legal y promover una ciudadanía informada y participativa.

El curso comenzará el próximo 4 de marzo y se desarrollará durante ocho encuentros, los días miércoles de 17 a 19 horas. La capacitación es gratuita y abierta a toda la comunidad, sin requisitos previos.

Desde el área organizadora destacaron que la iniciativa apunta a generar un espacio de reflexión y aprendizaje colectivo, promoviendo la participación activa en los asuntos públicos y el fortalecimiento del compromiso ciudadano.

Quienes deseen inscribirse o recibir más información pueden acercarse a la subsecretaría de Capacitación de la Municipalidad.