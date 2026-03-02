En Plaza Huincul, la policía culminó la capacitación para brigadistas en incendios forestales

Los efectivos incorporaron herramientas técnicas y estrategias de prevención, intervención y coordinación interinstitucional frente a incendios forestales.

La Policía de la Provincia del Neuquén llevó adelante en la escuela de Agentes de Plaza Huincul el acto de cierre del segundo curso de capacitación para personal brigadista en incendios forestales, una propuesta formativa orientada a fortalecer la respuesta operativa ante emergencias de gran complejidad.

La ceremonia fue encabezada por el jefe de Policía, Comisario General Carlos Tomás Díaz Pérez, y el subjefe, Comisario General Walter Alberto San Martín, acompañados por integrantes del Consejo Asesor Superior, autoridades policiales y efectivos de distintas dependencias.

También participó la directora de Capacitación y Docencia, Silvia Longo, en representación de la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgos de Neuquén, organismo que articula acciones vinculadas a la prevención y manejo de situaciones de riesgo en la provincia.

Durante el desarrollo del curso, los efectivos incorporaron herramientas técnicas y estrategias de prevención, intervención y coordinación interinstitucional frente a incendios forestales. La formación incluyó contenidos teóricos y prácticos, con énfasis en el trabajo en terreno, la seguridad del personal y la protección del ambiente.