Atención obstétrica: mirá los centros de salud donde ir

El Servicio de Obstetricia del hospital Cutral Co y Plaza Huincul informó el cronograma de atención que se llevará adelante en diferentes Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Cutral Co y Plaza Huincul durante la primera semana de marzo.
De acuerdo a lo comunicado, las profesionales brindarán atención descentralizada en distintos barrios, con el objetivo de garantizar el acceso a controles, asesoramiento y seguimiento de salud sexual y reproductiva.
Cronograma de atención
Martes 3 de marzo
- CAPS Pampa – Licenciada Espinosa
- CAPS Parque Oeste – Licenciada Paneblanco
- CAPS San Martín – Licenciada Sacomandi
Miércoles 4 de marzo
- Nodo Pampa – Licenciada Espinosa
- CAPS Brentana – Licenciada Valenzuela
- CAPS Belgrano – Licenciada Leyes
- CAPS San Martín – Licenciada Sacomandi
Jueves 5 de marzo
- CAPS Pampa – Licenciada Espinosa
- CAPS Belgrano – Licenciada Leyes
- CAPS Peñi – Licenciada Di Tomaso
Viernes 6 de marzo
- CAPS Peñi – Licenciada Di Tomaso
- CAPS Parque Oeste – Licenciada Paneblanco
- CAPS Belgrano – Licenciada Leyes
- CAPS San Martín – Licenciada Sacomandi
Desde el área recordaron a la comunidad la importancia de asistir a los controles obstétricos periódicos y acercarse al centro de salud más cercano según el día correspondiente.