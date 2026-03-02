Atención obstétrica: mirá los centros de salud donde ir

Del martes 3 al viernes 6 de marzo.

El Servicio de Obstetricia del hospital Cutral Co y Plaza Huincul informó el cronograma de atención que se llevará adelante en diferentes Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Cutral Co y Plaza Huincul durante la primera semana de marzo.

De acuerdo a lo comunicado, las profesionales brindarán atención descentralizada en distintos barrios, con el objetivo de garantizar el acceso a controles, asesoramiento y seguimiento de salud sexual y reproductiva.

Cronograma de atención

Martes 3 de marzo

  • CAPS Pampa – Licenciada Espinosa
  • CAPS Parque Oeste – Licenciada Paneblanco
  • CAPS San Martín – Licenciada Sacomandi

Miércoles 4 de marzo

  • Nodo Pampa – Licenciada Espinosa
  • CAPS Brentana – Licenciada Valenzuela
  • CAPS Belgrano – Licenciada Leyes
  • CAPS San Martín – Licenciada Sacomandi

Jueves 5 de marzo

  • CAPS Pampa – Licenciada Espinosa
  • CAPS Belgrano – Licenciada Leyes
  • CAPS Peñi – Licenciada Di Tomaso

Viernes 6 de marzo

  • CAPS Peñi – Licenciada Di Tomaso
  • CAPS Parque Oeste – Licenciada Paneblanco
  • CAPS Belgrano – Licenciada Leyes
  • CAPS San Martín – Licenciada Sacomandi

Desde el área recordaron a la comunidad la importancia de asistir a los controles obstétricos periódicos y acercarse al centro de salud más cercano según el día correspondiente.