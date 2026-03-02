El ISSN inicia obras y traslada temporalmente su delegación en Cutral Co

La delegación del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) en Cutral Co informó que comenzó un proceso de remodelación en su sede local con el objetivo de mejorar las instalaciones y optimizar la atención a afiliados y afiliadas.

En el marco de estos trabajos, el organismo comunicó que lunes 2 y martes 3 de marzo la delegación permanecerá cerrada al público debido a las tareas de mudanza.

La atención se retomará el miércoles 4 de marzo en una ubicación provisoria, situada en Avenida Olascoaga 731, donde se continuará brindando servicio en el horario habitual de 7:30 a 13:30.

Para consultas, los afiliados podrán comunicarse a los teléfonos (0299) 4961422 y (0299) 4962210, mientras que para situaciones de guardia se encuentra disponible el número (0299) 4081508.

Desde el ISSN indicaron que la remodelación busca generar un espacio más cómodo y funcional, tanto para el equipo de trabajo como para quienes diariamente realizan trámites y gestiones en la delegación local.