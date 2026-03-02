El diputado Sepúlveda destacó obras anunciadas para la comarca petrolera

Entre las iniciativas más relevantes se encuentra la construcción de una nueva EPET en Cutral Co.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, encabezó la apertura del período de Sesiones Ordinarias 2026 en la Legislatura provincial, donde anunció una serie de obras de infraestructura para la comarca petrolera.

En el acto estuvo presente el diputado provincial Juan Sepúlveda, del Movimiento Popular Neuquino (MPN), quien destacó los anuncios y la decisión del Ejecutivo de avanzar con proyectos financiados con fondos provinciales.

Entre las iniciativas más relevantes se encuentra la construcción de una nueva EPET en Cutral Co. El edificio tendrá una superficie aproximada de 5.000 metros cuadrados y será financiado íntegramente por el Estado neuquino. La obra responde a una demanda histórica de la comunidad educativa y busca fortalecer la formación de jóvenes orientados a la industria hidrocarburífera.

En materia de salud, el mandatario recordó que continúa desarrollándose el Banco de Leche y anticipó la próxima puesta en funcionamiento del Centro Oncológico.

Asimismo, se encuentra próxima a finalizar la obra de la escuela N° 22 y el Salón de Actividades Físicas (SAF) de la EPET N° 10 en Plaza Huincul. En paralelo, avanza la ampliación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales del EPAS, intervención que beneficiará a Cutral Co y Plaza Huincul.

Tras el discurso, Sepúlveda remarcó la importancia de estas inversiones, señalando que forman parte de una planificación integral orientada al desarrollo regional.