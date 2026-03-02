Cutral Co: una mujer intentó ingresar droga en una Unidad de Detención

Se trata de la madre de un interno que, durante el horario de visitas, intentó introducir cocaína oculta entre sus pertenencias.

Una mujer fue demorada el fin de semana luego de intentar ingresar droga a una Unidad de Detención en Cutral Co. Según informaron fuentes policiales, se trata de la madre de un interno que, durante el horario de visitas, intentó introducir cocaína oculta entre sus pertenencias.

El hecho fue detectado durante el procedimiento de control de rutina que se realiza en el acceso a la dependencia. Al momento de la requisa, el personal advirtió una sustancia sospechosa que, tras las primeras verificaciones, resultó ser cocaína.

De inmediato se dio intervención al área de Antinarcóticos y a la fiscalía correspondiente, que dispuso el secuestro de la sustancia y el inicio de las actuaciones judiciales por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

La mujer quedó a disposición de la Justicia, mientras se avanza en la investigación para determinar si existían antecedentes o si se trató de un hecho aislado.