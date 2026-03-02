Cutral Co: Policía secuestró un arma de fuego y detuvo a una persona

Tenian cuatro municiones en el cargador

En la madrugada de hoy, la policía de Neuquén detuvo a una persona luego de una persecución en el barrio General San Martín y secuestró un arma de fuego.

El hecho tuvo lugar en el sector del bloque A2 alrededor de la 1:20 de la madrugada, donde el comando radioeléctrico intervino en el procedimiento donde se detuvo a un hombre.

En un patrullaje ordinario, la policía observó a dos sujetos en situación sospechosa, que al ver a los efectivos decidieron huir. Hubo una pequeña persecución donde lograron detener a una sola persona.

Se secuestró una pistola marca Bersa calibre 22, con un cargador metálico que contenía cuatro municiones del mismo calibre.