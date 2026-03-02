Con anuncios de infraestructura, el Tecnológico UTN comenzó el ciclo en Cutral Co

El intendente adelantó que en aproximadamente 15 días se instalarán pizarrones digitales.

El Colegio Tecnológico Preuniversitario de la Universidad Tecnológica Nacional inició este mediodía el ciclo lectivo 2026 en Cutral Co, en un acto que coincidió con el primer aniversario de su funcionamiento en el edificio propio ubicado en el barrio Zani.

La ceremonia contó con la presencia del intendente Ramón Rioseco; el presidente del Concejo Deliberante, Jesús San Martín; el jefe de Gabinete y Gobierno, Walter Mardones; el director del establecimiento, Daniel Flores; y el decano Pablo Liscovsky, además de autoridades educativas, empresarios, docentes y estudiantes.

Durante su discurso, el jefe comunal recordó que la creación de la institución fue “un sueño que tuvimos hace cinco años con el decano” y destacó que se trata de la primera escuela secundaria dependiente de la UTN en el país. En ese sentido, subrayó la importancia estratégica de formar recursos técnicos para la industria del petróleo y el gas, pilares fundamentales del desarrollo productivo regional.

En el marco del acto, también se realizaron anuncios vinculados a la mejora de la infraestructura. El intendente adelantó que en aproximadamente 15 días se instalarán pizarrones digitales en todas las aulas, incorporando nuevas herramientas tecnológicas al proceso educativo. Asimismo, confirmó que en un plazo de 30 días se inaugurará el Gimnasio Polideportivo en el Parque de la Ciudad, obra que completará la infraestructura prevista para la institución.

Con el inicio del ciclo 2026 y a un año de la inauguración de su edificio propio, el Tecnológico UTN consolida su propuesta académica orientada a la innovación y la formación técnica, fortaleciendo su vínculo con el entramado productivo local y proyectándose como una institución clave para el futuro de la región.