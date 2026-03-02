Argentinos Juniors realizará una captación de futbolistas en Cutral Co

Se realizará el próximo fin de semana

El club Argentinos Juniors llevará a cabo una jornada de captación de jugadores en la ciudad de Cutral Co los días jueves 12 y viernes 13 de marzo de 2026. Las pruebas se desarrollarán en la cancha del Barrio Unión.

Detalles de la visita

La actividad contará con la presencia de Jorge “Polo” Quinteros, director de CECAP Nacionales, quien estará acompañado por el encargado de scouting, Damián Astorga. También participará de la organización Lautaro Reyes en su rol de colaborador zonal.

Contacto e inscripciones

Los interesados en participar o realizar consultas sobre las categorías convocadas deben comunicarse con el Profesor Juanjo al número telefónico 2996031102.