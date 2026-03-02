Argentina Boxing vuelve a Cutral Co

El próximo viernes 6 de marzo, la ciudad de Cutral Co volverá a vivir una velada a puro boxeo con una nueva edición de Argentina Boxing, que tendrá lugar en el Gimnasio Municipal Enrique Mosconi y contará con una fuerte presencia de púgiles locales.

Uno de los protagonistas de la noche será Damián “Chiva” Rojas, quien regresará al cuadrilátero tras un año de inactividad. El boxeador cutralquense se enfrentará al paraguayo Javier Vázquez Cabrera en un combate que genera gran expectativa, especialmente por tratarse de su vuelta ante el público local. Rojas manifestó su entusiasmo por volver a pelear en casa y aseguró que llega con muchas ganas de reencontrarse con el ring.

También dirá presente Ezequiel “Kelo” Nieva, quien en categoría ligero se medirá ante el uruguayo Martín Severo. El púgil local señaló que realizó una preparación enfocada en mejorar fuerza, resistencia y velocidad, y destacó la importancia de poder presentarse nuevamente frente a su gente.

La jornada comenzará a las 19 horas con los combates preliminares, mientras que desde las 21 se disputarán las peleas estelares, que serán transmitidas en vivo por Fox Sports.

Las entradas pueden adquirirse de manera física en la Caja Municipal, ubicada en Sarmiento 145, o de forma online a través de los enlaces habilitados para populares y ring side.