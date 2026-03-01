Rosa Ana Falcón

Q.E.P.D.

El equipo directivo y docentes de la Escuela Primaria N°138 de Cutral Co acompaña en este difícil momento a sus alumnos Dylan y Maikol Riedberger ante la irreparable pérdida de su madre brindando nuestro apoyo y fortaleza también a familiares y amigos.

