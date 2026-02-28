Grave accidente laboral en CPEM 6, ATEN denuncia falta de condiciones seguras

Ayer viernes 27 de febrero se produjo un accidente laboral en la obra que se lleva adelante en el CPEM 6 de Cutral Co.
El hecho fue confirmado por autoridades educativas y sanitarias aunque oficialmente no trascendieron las circunstancias.
Este sábado, ATEN Cutral Co y Plaza Huincul emitieron un comunicado. “Este hecho no puede ser considerado un “accidente” aislado. Cuando se trabaja a más de seis metros de altura y las estructuras ceden, cuando no se garantizan condiciones seguras y no existen controles eficaces, estamos frente a una cadena de irresponsabilidades con responsables concretos”, se afirmó.
Desde el sindicato se puso en duda las condiciones laborales de los trabajadores de las empresas que contrata el gobierno y los controles técnicos y estatales sobre la obra pública.
“No hablamos solo de una obra en construcción. Hablamos de edificios escolares a los que asisten todos los días estudiantes, docentes, auxiliares y familias. Si hoy no se garantizan condiciones seguras durante la ejecución de la obra, ¿qué tranquilidad puede tener mañana la comunidad educativa?”, dijeron desde ATEN y se recordó la tragedia vivida en Aguada San Roque, y la docente capitalina Silvia Rogetti, que murió en una escuela en obra.
Por eso desde ATEN exigieron:
•Investigación inmediata y exhaustiva del hecho.
•Determinación de responsabilidades de la empresa contratista y de los funcionarios del Ejecutivo provincial y/o del Distrito II encargados de la supervisión.
•Suspensión preventiva de tareas hasta asegurar condiciones seguras certificadas.
•Garantía efectiva del cumplimiento de las normas de seguridad e higiene laboral en todas las obras públicas.
•Transparencia en los procesos de contratación y control de empresas