El Concejo Deliberante de Huincul definió autoridades, Larraza estará el 5 de marzo

Viviana Casado sigue como vicepresidenta primera aunque su espacio ya no es más parte del gobierno de Claudio Larraza

Esta semana se realizó la sesión preparatoria del Concejo Deliberante de Plaza Huincul, sin mayores novedades aunque con el telón de fondo de la renuncia del secretario de Gobierno, Nelson Álvarez ya que tiene una representante en el Concejo de su espacio, Viviana Casado.

En principio, Álvarez no pidió regresar al Concejo Deliberante y Casado no perdió su cargo de vicepresidenta primera. Pero ello podría cambiar en el futuro, ya que Álvarez fue electo como concejal.

En caso de ausencia del intendente Claudio Larraza, cuando Daniel Vidondo se haga cargo de la comuna, Casado estará al frente del Concejo Deliberante, aunque ahora forma parte de la oposición.

Se resolvió también que el vicepresidente segundo sea Sebastian Ávila.

Las sesiones se realizarán los días martes a las 9.30 h y se estableció que el inicio del período legislativo se hará con presencia del intendente Claudio Larraza el próximo 5 de marzo a las 10 h en el Centro Cultural Gregorio Álvarez, del barrio Uno.