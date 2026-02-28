ANSES reconoció deuda con el ISSN y comenzará a pagar desde mayo de 2026

Es por una ley de compensación de cajas jubilatorias provinciales, que se sancionó en 2016

El gobierno provincial celebró el acuerdo con ANSES porque implica un reconocimiento de deuda.

El ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, explicó “esta ley se sancionó en 2016, con el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, que preveía la armonización de las cajas previsionales provinciales deficitarias. Han pasado muchos años y este tema no se había podido resolver”.

Esta semana, la provincia firmó un documento con ANSES a partir del cual recibirá 48.000 millones de pesos en 12 cuotas iguales, mensuales y consecutivas de 4.000 millones de pesos.

“Los 48.000 millones de pesos establecidos en el acuerdo son un pago a cuenta”, dijo Koenig y recalcó la importancia de que se finalice el proceso de auditoría que realizan el Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) y ANSES “para determinar la deuda real”. “Según nuestros números, hasta 2025 el Estado Nacional nos debe más de 350.000 millones de pesos”, puntualizó.

“Estamos en un proceso de auditoría que recién está terminando 2018. Esa auditoría va a determinar el saldo definitivo y, a partir de allí, tendremos que ponernos de acuerdo en los números para que el gobierno nacional defina cómo saldar la deuda”, amplió.

El ministro comentó que “este no es un proceso inmediato”, porque la auditoría puede durar meses “y seguramente habrá diferencias en los números”. “Como en toda auditoría, vamos a defender los números de Neuquén”, indicó.

“La armonización implica simular los ingresos y egresos de la caja previsional bajo las condiciones y porcentajes que fija Nación. Eso genera discusiones sobre qué prestaciones se incluyen y cuáles no. Es un proceso complejo y lleva tiempo”, agregó.

Recalcó que desde el gobierno provincial “empezamos a trabajar en este reclamo” desde el inicio de la gestión. “En el primer año no tuvimos un canal claro de diálogo, pero ahora lo tenemos y estamos avanzando”, aseveró.

“Los equipos del Instituto están en permanente cruce de información con ANSES. Desde Economía queremos acelerar el proceso para que los fondos lleguen lo antes posible”, expresó.

Además, explicó que las 12 cuotas de 4.000 millones de pesos comenzarán a recibirse durante mayo y se extenderán hasta abril del año próximo. “Son fondos que ingresan a la provincia y se destinan al Instituto, en el marco del proceso financiero que mantenemos con la caja”, añadió.