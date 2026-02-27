YPF ante inversores, Marín dijo: “el objetivo es no tener producción convencional para fin de año”

El proyecto de GNL no generará grandes desembolsos y anunció inversiones por 5800 millones de dólares para este año

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, mantuvo una llamada con inversores en la presentación de resulados para el último cuatrimestre del año 2025.

Anunció un plan de inversión para 2026 que oscilará entre los US$5.500 y US$5.800 millones, dijo que no hay previsto grandes desembolsos para el proyecto Argentina GNL que incluye la puesta en producción no convencional de las áreas Las Tacanas, Meseta Buena Esperanza y Aguada Villanueva. Se enfocarán en la obtención de financiamiento para el proyecto.

Según el reporte de Econojournal Marín dijo «Mi objetivo personal es no tener producción convencional para fin de año. Queremos ser una compañía de shale . Durante este año, el costo de extracción está bajando, no solo porque dejamos de producir convencional, sino también porque estamos mejorando la producción de shale y porque nos enfocamos mucho en la productividad. Creemos que para fin de año, la ganancia total para YPF será de siete dólares por barril».

En cuanto al proyecto Argentina LNG, Marín aclaró que, si bien es el pilar del futuro exportador, el año 2026 no demandará desembolsos masivos inmediatos, sino que estará centrado en alcanzar la Decisión Final de Inversión (FID) y asegurar la estructura de financiamiento con organismos internacionales y bancos comerciales.

«En cuanto al GNL, no es una gran inversión este año. Este año nos centramos en la inversión inicial (FID) de 12 millones de toneladas anuales», garantizó Marin. Sin embargo, aseguró que «Argentina LNG emerge como una alternativa confiable, robusta y flexible a nivel mundial, con una economía excepcional y un sólido apoyo de múltiples partes interesadas».

La visión a largo plazo para el gas natural licuado incluye la participación de socios estratégicos como ENI y la plataforma ADNOC. Marín detalló que el proyecto busca una estructura de financiamiento y que ya se evalúa una expansión para sumar una tercera unidad flotante de licuefacción hacia la próxima década.