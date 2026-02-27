Lifune: ¿Cómo está la infraestructura de los estadios en la provincia del Neuquén? Un mapeo

Aunque en algunos se ven las mejoras y los trabajos, en otros no se ven avances desde hace tiempo

Es una pregunta que preocupa a quienes siguen a su equipo por distintas canchas de la provincia del Neuquén. El equipo de 299 Deportes recorrió todas las canchas de los equipos de primera y algunos de la categoría B de Lifune y te acerca el siguiente informe.

299 Deportes tuvo la responsabilidad de recorrer las canchas de Lifune y ver de primera mano cómo se encuentran los “estadios” donde hacen de local los equipos de la división A. Aunque en algunos se ven las mejoras y los trabajos, en otros no se ven avances desde hace tiempo.

Lifune, como única liga reconocida por el Consejo Federal de Fútbol en la provincia del Neuquén, debe cumplir con diferentes requisitos para poder participar de sus torneos. Uno de los puntos importantes son las medidas mínimas que deben cumplir las canchas y cumplir con las normas de seguridad.

La habilitación de una cancha para torneos del Consejo Federal de Fútbol en Argentina requiere cumplir con normativas de infraestructura, seguridad y personería jurídica. Es necesario presentar la solicitud a través de la liga local, contar con habilitación municipal, asegurar dimensiones reglamentarias (aprox. 90-120m de largo x 45-90m de ancho), vestuarios adecuados y cumplir con normas de seguridad.

Personería Jurídica: El club debe poseer personería jurídica vigente, antigüedad mínima de 3 años y estar afiliado a una liga local reconocida por el Consejo Federal.

Habilitación Municipal: La liga local debe verificar que la Municipalidad u organismos oficiales competentes hayan certificado la seguridad del estadio y su capacidad de espectadores.

Infraestructura y Medidas: El campo de juego debe ser rectangular, preferentemente de \(100\) a \(110\) metros de largo por \(64\) a \(75\) metros de ancho, aunque se permiten mínimos de \(90\times 45\) metros.

Seguridad: Cumplir con las normas de la Dirección Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos, incluyendo el plan de inspecciones, y tener infraestructura para el “Programa Tribuna Segura”.

Licencia de Clubes: El Consejo Federal aplica un sistema de licencias que evalúa aspectos deportivos, de infraestructura, administrativos y legales.

Presentación: Se gestiona mediante la Liga local con al menos 5 días de anticipación al partido. El incumplimiento de estas normativas puede inhabilitar el estadio para competiciones oficiales.

Los 12 equipos que integran la primera división de Lifune varían mucho en sus lugares para los partidos de la categoría mayor. Las canchas con césped natural son 7 (Alianza, Maronese, Independiente, San Patricio, Centenario, Unión Vecinal y Patagonia) mientras que las canchas de césped sintético son 5 (Petrolero, Rio Grande, Pacífico, Don Bosco y Rincón)

Solo 6 de los equipos que participan en Lifune a día de hoy, el 50%, están en condiciones de poder recibir público local y visitante. Los equipos que podrían hacerlo son Alianza, Petrolero, Independiente de Neuquén, San Patricio, Centenario y Don Bosco. Las hinchadas visitantes están prohibidas pero en realidad en muchos partidos los simpatizantes viajan igual y entran.

Varios equipos mostraron mejoras en sus sistemas de iluminación, en algunas canchas, si bien tienen luz, los partidos no se pueden disputar de noche. El primer motivo es que no cuentan con la luz necesaria para que se pueda ver correctamente y el segundo es que en algunos casos, la iluminación no está colocada correctamente.

Tienen iluminación o no

Un tema preocupante para transmitir el fútbol Neuquino son los lugares en las canchas para hacerlo. Muchos clubes no cuentan con cabinas acordes para hacerlo y a diferencia de otros deportes como el básquet, donde la transmisión es obligatoria, en Lifune no lo es. El estadio Alvaro Pedro Ducas de Alianza es el único que tiene cabinas individuales cerradas, bajo techo, con internet y de fácil acceso. En algunas canchas, hay espacios pero carecen de algunos de los puntos mencionados anteriormente, o no son individuales, están mal ubicados o el acceso es difícil.

¿Tienen cabina de transmisión?

El grueso de las canchas están nucleadas en la capital de la provincia. Los clubes del interior dependen para su desarrollo mayormente de los municipios o empresas privadas. Las canchas donde se pueden realizar encuentros deportivos de forma “neutral” siempre son por fuera de la capital, ya sea la cancha de Alianza, Centenario y en el 2025 también lo fue Unión de Zapala.

Muchos clubes recibieron ayuda por parte del gobierno provincial para realizar obras en sus instituciones. Si bien los aportes son significativos con el programa Clubes Neuquinos, no son suficientes y la seguridad, las canchas, las tribunas, la iluminación, son deficientes.

Para el crecimiento de los clubes, se necesita que tanto los que manejan las instituciones como quienes toman las decisiones en la liga trabajen para mejorar los clubes en el tema de infraestructura. Los equipos necesitan que la gente vuelva a ir a la cancha, que se hagan socios de los equipos y que lo puedan acompañar tanto de local como de visitante y para ello necesitan clubes que brinden servicios.

Muchas personas siguen las transmisiones deportivas de quienes toman el compromiso de ir a cada cancha para que los que no pueden asistir puedan ver a su equipo. Desde la liga deberían regular para mejor y no poner trabas a quienes quieren mostrar el fútbol de la provincia.