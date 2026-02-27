Jueces confirmaron la prisión preventiva para los acusados del doble homicidio en barrio Nehuen Che

Los homicidios ocurrieron en agosto de 2025 y todavía continúa la investigación

Se realizó una nueva audiencia, a pedido de las defensas de Carlos De la Vega y Juan José Canihuan, que permanecen presos desde que fueron detenidos por la muerte de Nicolás Piovesan y Junior Riquelme.

Las defensas pidieron que los dos esperen en libertad la realización del juicio, ya vencido el plazo de investigación. Pero la fiscalía argumentó que sigue presente el riesgo de entorpecimiento porque luego del hecho los imputados ocultaron el vehículo y las armas utilizadas. También reiteró que no cuentan con domicilio fijo ni empleo, circunstancias que ya habían sido valoradas al momento de dictar la medida.

El tribunal entendió que la prisión preventiva resulta necesaria para garantizar el avance del proceso, la realización del juicio y la protección de los testigos. Con esta decisión, ambos acusados continuarán detenidos mientras avanza la investigación.