Ofrecen cursos de armador de muebles de melamina y electricista en el CPF 26

Además hay cupos en otros cursos, hay que acercarse a Matorras y Sarmiento de Cutral Co

El Centro de Formación Profesional 26 difundió dos de sus cursos disponibles para este año 2026 aunque se aclaró que hay cupos para otras capacitaciones.

Los cursos disponibles son:

  • Armador de muebles de melamina
  • Auxiliar electricista domiciliario
  • Montador Electricista domiciliario

En el caso de armador de muebles de melamina, se dictará en turno vespertino, de 19.30 a 22.30 de lunes a viernes y los de electricista son en turno tarde.

Para inscribirse hay que llevar fotocopia de DNI, acta de nacimiento, constancia de séptimo grado o años cursados en la secundaria.

El Centro de Formación 26 se encuentra Sarmiento y Matorras de Cutral Co, hay que acercarse personalmente para realizar consultas e inscripciones.