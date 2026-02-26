Formulan cargos contra un policía por agredir a su pareja y sustraer su arma en Cutral Co

La justia estableció un periodo de 2 meses para la investigación

El funcionario del Ministerio Público Fiscal, Federico Ocejo, formuló cargos contra un efectivo policial acusado de agredir a su pareja, quien también integra la fuerza de seguridad, y de llevarse su arma reglamentaria. El juez de garantías, Ignacio Pombo, tuvo por formulada la imputación y estableció un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación.

Según la acusación fiscal, el incidente ocurrió el 24 de febrero de 2026, cerca de las 3 de la madrugada, en una vivienda de la localidad de Cutral Co. Tras una discusión por un mensaje de texto, el imputado, identificado como A.L.O., tomó el arma de la mujer y la golpeó en el rostro. Posteriormente, la agredió con golpes de puño, la tomó del cabello y la empujó contra un sillón. En un forcejeo ocurrido en la cocina, la víctima sufrió un corte en un dedo con un cuchillo.

Al retirarse del lugar, el hombre se apoderó del arma reglamentaria de la víctima. Un certificado médico constató que la mujer presentaba hematomas y escoriaciones en el rostro, el cuero cabelludo y las manos.

Calificación legal y medidas cautelares

La fiscalía calificó los hechos de forma provisoria como lesiones leves agravadas por el vínculo y por violencia de género, en concurso real con hurto.

Para proteger a la víctima y garantizar el proceso de investigación, el juez Pombo dispuso las siguientes medidas por un periodo de dos meses:

Prohibición de ingreso a las ciudades de Cutral Co y Plaza Huincul.

a las ciudades de Cutral Co y Plaza Huincul. Prohibición absoluta de contacto con la víctima por cualquier vía (personal, telefónica o redes sociales), incluyendo actos de intimidación o publicaciones indirectas.

con la víctima por cualquier vía (personal, telefónica o redes sociales), incluyendo actos de intimidación o publicaciones indirectas. Retiro del arma reglamentaria provista al imputado por la Policía de la provincia durante el tiempo que dure la investigación.

Respecto a la situación administrativa del efectivo dentro de la fuerza policial, la justicia aclaró que las decisiones dependen exclusivamente del ámbito interno de la Policía de la provincia.