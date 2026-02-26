El oleoducto y gasoducto (VMOS) de Río Negro está avanzado en un 54% y funcionaría a fin de año

El caño va a impulsar todos los proyectos de producción de gas y petróleo en la cuenca neuquina

La construcción del VMOS es vital para que prosperen los proyectos de producción en la cuenca neuquina.

El gobernador Rolando Figueroa junto con Weretilneck de Río Negro y el CEO de YPF, Horacio Marín, realizaron una recorrida.

“Creo que es el gran camino que tenemos que construir para hacer la Argentina grande. Una Norpatagonia integrada, los patagónicos luchando por lo que verdaderamente se necesita y por lo que queremos”, aseguró Figueroa.

En la terminal ubicada en la zona de Sierra Grande, en Río Negro, la comitiva recorrió la playa de tanques y observaron los avances de la construcción de dos de los seis tanques de almacenamiento.

La terminal exportadora, sobre el Golfo San Matías, es el punto donde se materializa el VMOS, uno de los proyectos energéticos más importantes del país. Su desarrollo forma parte del proyecto VMOS, impulsado por YPF y otras operadoras.

Se trata de una terminal marítima de aguas profundas diseñada para cargar grandes buques petroleros, permitiendo exportar crudo directamente al mercado internacional sin necesidad de transbordos.

El gobernador destacó una vez más a Vaca Muerta “vinculada con la posibilidad de exportar en este puerto patagónico, creo que es una alternativa viable que va a generar mucha rentabilidad para la Argentina, pero fundamentalmente va a generar trabajo y va a generar bienestar para nuestra gente, que ahí es donde tenemos que estar focalizados quienes administramos el Estado”, resaltó.

Dividido en dos tramos, el oleoducto conectará la zona productiva de Neuquén con la costa atlántica de la provincia de Río Negro y una terminal de exportación. Prevé una puesta en marcha temprana para 2026, que habilitará la evacuación de 190.000 barriles diarios. Además, en etapas siguientes, se transportarán hasta 550 mil barriles por día, con la posibilidad de incrementar a 700 mil.

Por su parte, el gobernador rionegrino expresó que “Vaca Muerta pasa por suelo rionegrino para exportarse al mundo. Y eso confirma algo: Río Negro está en marcha y es protagonista del nuevo mapa energético argentino”.

De la actividad también participaron Gustavo Gallino, vicepresidente de Infraestructura de YPF y presidente del consorcio VMOS; Gustavo Chaab, CEO de VMOS; Julián Escuder, director en VMOS por Pluspetrol y Daniel Ciaffone por PAE.

Allí se encuentran avanzados dos de los seis tanques de dimensiones inéditas para el país con 82 metros de diámetro, 35 metros de altura y una capacidad de 120.000 metros cúbicos cada uno.

La construcción del proyecto cuenta con un 54% de avance total, con avances parciales en sus diferentes locaciones de trabajo: el oleoducto que une Vaca Muerta con Río Negro, la estación cabecera Allen, la estación de bombeo 1 Chelforó, la estación de bombeo 2 Santa Rosa y la Terminal Punta Colorada.

El proyecto se estima que ingresaría en funcionamiento a fines de este año con una capacidad de transporte inicial de 180.000 barriles diarios, para alcanzar los 550.000 barriles durante 2027.