El CPEM N°43 abre las inscripciones para sus estudiantes

Hoy jueves y mañana viernes en el horario de la tarde noche

Los días jueves 26 y viernes 27 de febrero quienes deben inscribirse o matricularse deben acercarse hasta la institución con la documentación requerida

Los requisitos para quienes se deben inscribir son los siguientes: presentar fotocopia de DNI, título primario, acta de nacimiento y ser mayor de 16 años. Los deben presentar en Perito Moreno 200 de Cutral Co.

Los horarios de atención para ambos días son desde las 20 horas hasta las 22 horas. Quienes tengan alguna consulta o duda se pueden comunicar por Facebook en CPEM 43.