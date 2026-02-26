El clásico de básquet fue nuevamente para Pérfora

Con un gimnasio municipal repleto

En la noche de ayer se disputó el segundo clásico amistoso entre Petrolero Argentino y Pérfora, ambos de Plaza Huincul en el gimnasio municipal de Cutral Co.

La victoria fue para el Verde, por 68 a 54 frente al Matador en un gimnasio municipal repleto de hinchas de ambos equipos.

Una de las figuras del Verde, Santiago Candia, señaló: “Hicimos una buena pretemporada y lo pudimos plasmar en la cancha. Este es un grupo muy lindo y unido, por eso estamos para pelear como el año pasado”.

Por su parte, desde el conjunto de Plaza Huincul, el escolta “Toto” Uzandizaga analizó: “Lo positivo es que empezamos a jugar más en equipo. Los dos primeros partidos jugamos feo; hoy nos sentimos más cómodos dentro de la cancha”.