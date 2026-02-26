Cutral Co realizará un encuentro gastronómico en el Parque de la Ciudad

Este viernes 27 de febrero, la ciudad de Cutral Co llevará a cabo un Encuentro Gastronómico destinado a presentar la cocina de emprendedores locales. La actividad se desarrollará en el Parque de la Ciudad en el horario de 20:00 a 00:00.
La jornada contará con la instalación de ferias, food trucks y puestos gastronómicos. Dentro de la programación, se incluye una demostración técnica a cargo del chocolatero local Edgar Presas.
El evento será acompañado por presentaciones de bandas en vivo. Los grupos confirmados para participar en el escenario son:
- Ke Pinta.
- Los Chama de Cristal.
- Orquesta Típica Splendid.