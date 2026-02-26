Cutral Co realizará un encuentro gastronómico en el Parque de la Ciudad

Para comenzar el fin de semana en la comarca

Este viernes 27 de febrero, la ciudad de Cutral Co llevará a cabo un Encuentro Gastronómico destinado a presentar la cocina de emprendedores locales. La actividad se desarrollará en el Parque de la Ciudad en el horario de 20:00 a 00:00.

La jornada contará con la instalación de ferias, food trucks y puestos gastronómicos. Dentro de la programación, se incluye una demostración técnica a cargo del chocolatero local Edgar Presas.

El evento será acompañado por presentaciones de bandas en vivo. Los grupos confirmados para participar en el escenario son: