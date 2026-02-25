Violencia en el barrio Peñi Trapún: hubo disparos en la cancha donde entrenaban niños

La cancha quedó inhabilitada hasta que se terminen todas las pericias

Cerca de las 19 h, dos hombres discutían a unas cuadras de la cancha del barrio Peñi Trapún sobre Santa Teresita cuando la situación se tornó cada vez más violenta, uno sacó un arma y el otro salió corriendo.

Escapó hacia Mitre, donde se encuentra la cancha de futbol comunitario, a la que asisten gran cantidad de niños, adolescentes y adultos para jugar al fútbol. En este caso estaban entrenando los niños de Los Dorados, un equipo comunitario.

El hombre que huía saltó el cerco de la cancha y corrió mientras que el otro realizaba disparos. Uno de ellos habría impactado en un vehículo. Según testigos, se vivieron momentos de tensión y miedo. Se produjo una corrida de los niños y sus familias que buscaban protegerlos.

Luego se montó un operativo policial para realizar pericias. En la zona hay cámaras urbanas, vecinos aseguran que quien disparaba es integrante de una familia con múltiples antecedentes delictivos.