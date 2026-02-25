Posibles estafas: advierten a vecinos de Cutral Co que nadie puede gestionar la licencia de conducir

En redes sociales se publican servicios para la gestión de la licencia de conducir. Pero se aclaró desde la Municipalidad que el trámite es personal y que esas publicaciones son posibles estafas.
“No realicen transferencias a terceros ni brinden datos personales”, advierten desde el municipio. La Secretaría de Control Urbano, a través de la Dirección de Licencias de Conducir de la Municipalidad de Cutral Co, informa a la comunidad que se han detectado en distintas redes sociales números de WhatsApp que ofrecen la realización de trámites y/o la obtención de licencias de conducir.
Ante esta situación, se aclara que el único lugar habilitado para realizar trámites vinculados a la Licencia Nacional de Conducir es la Dirección de Licencias de Conducir, ubicada en calle Sarmiento N° 145, edificio de la Caja Municipal.
Asimismo, se recuerda a los vecinos y vecinas que ningún gestor, intermediario ni contacto particular está autorizado para gestionar licencias en nombre del Municipio.
Para consultas o información oficial, pueden comunicarse al teléfono 4966000 o ingresar a la página web oficial de la Municipalidad de Cutral Co.
Se solicita a la comunidad no brindar datos personales ni realizar pagos a terceros, a fin de evitar posibles estafas.