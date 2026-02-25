Plaza Huincul invita a un conversatorio sobre el inicio de la secundaria

Plaza Huincul anunció la realización del conversatorio “Aprender Juntos”, un espacio de encuentro, orientación y reflexión destinado a madres y padres de estudiantes de primer año de la escuela secundaria.
La actividad se llevará a cabo el jueves 27 de febrero, de 9 a 12 horas, en la sede de la dirección de Niñez y Adolescencia, ubicada en Mérida 444.
El encuentro tiene como objetivo acompañar a las familias en esta nueva etapa educativa, brindando claves para el inicio de la secundaria y herramientas para comprender los cambios físicos, emocionales y escolares que atraviesan los y las adolescentes. La propuesta busca fortalecer el trabajo conjunto entre familias y comunidad, promoviendo un acompañamiento activo y consciente en el proceso educativo.