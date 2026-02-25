Plaza Huincul anunció cronograma de castraciones gratuitas para marzo

En Barrio Norte.

Plaza Huincul, a través de la irección de Zoonosis, informó el cronograma de la campaña de esterilización gratuita de mascotas que se desarrollará durante el mes de marzo en el sector de Barrio Norte.

Según se detalló, las jornadas se llevarán adelante en la sede barrial ubicada en la intersección de las calles Tapia y Hermanos Benente, con turnos diferenciados para caninos y felinos a lo largo de la semana.

El cronograma establecido es el siguiente:

Lunes 9 y martes 10 de marzo: castraciones para caninos.

castraciones para caninos. Miércoles 11, jueves 12 y viernes: castraciones para felinos.

Las personas interesadas en acceder a un turno deberán solicitarlo previamente comunicándose al teléfono 299 484 0029. Se recomienda hacerlo con anticipación debido a la demanda habitual de este tipo de campañas.