Invitan a taller sobre alimentación para bebés a partir de los 6 meses en Cutral Co

En el centro vecinal del barrio Unión

El sector de Nutrición del hospital Aldo Maulú organiza un taller gratuito de alimentación complementaria, destinado a familias, madres, padres y cuidadores de bebés a partir de los 6 meses de edad.

La actividad tiene como objetivo brindar información práctica y actualizada sobre qué alimentos ofrecer, en qué cantidad y de qué forma iniciar la alimentación complementaria, promoviendo una alimentación segura, nutritiva y adecuada para el desarrollo infantil.

El encuentro se realizará el viernes 27 de febrero, de 15:00 a 16:30 horas, en el centro vecinal del barrio Unión, ubicado en Islas Malvinas 251, en la ciudad de Cutral Co. La participación es gratuita y presencial, abierta a toda la comunidad.

Durante el taller se abordarán temas clave como la introducción de alimentos a los 6 meses, texturas adecuadas, prevención de riesgos y consejos para que la experiencia de comer sea positiva y respetuosa para los bebés.

Las inscripciones se realizan al 299 6731898 o a través de las cuentas de Instagram @nutrisymas1 y @soymicanutricion.